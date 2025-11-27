Η Ισπανία αποχωρεί από τη Eurovision – Σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ

Η Ισπανία τραβάει οριστικά τη γραμμή της στο φετινό κεφάλαιο της Eurovision. Το δημόσιο δίκτυο RTVE ανακοίνωσε και επίσημα, μέσα από τη Βουλή και τη Γερουσία, ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του Μαΐου στη Βιέννη.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, José Pablo López, ήταν κατηγορηματικός: «Όσο το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό, η Ισπανία δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή». Η απόφαση, που είχε διατυπωθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο, επαναβεβαιώθηκε με αφορμή τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα, τις οποίες ο López χαρακτήρισε «προκλητικές» και υπεύθυνες για μια «βαθιά ανθρωπιστική κρίση».

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ισπανία ανήκει στις λεγόμενες Big 5 χώρες – μαζί με Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία – που αποτελούν τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του θεσμού και έχουν εξασφαλισμένη θέση στον τελικό.

Ο López δεν περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα της Γάζας. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί πολιτικά τον διαγωνισμό» και ότι επηρεάζει τα αποτελέσματα χωρίς να τιμωρείται. «Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εμπλακεί σε τέτοιες πρακτικές, θα είχε αποκλειστεί έστω προσωρινά», τόνισε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως έλαβε επιστολή από τον γενικό διευθυντή της EBU, Νόελ Κάραν, στην οποία αναγνωρίζεται ότι η πίεση της RTVE οδήγησε σε νέα μέτρα για την αποτροπή κυβερνητικών παρεμβάσεων και νοθευμένων ψήφων.

Ωστόσο, ο López υπογράμμισε ότι αυτά τα μέτρα είναι ανεπαρκή: «Δεν εγγυώνται ότι δεν θα ξαναδούμε κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν».

Η αποχώρηση της Ισπανίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη ανακοίνωση της Σλοβενίας, γεγονός που δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και φέρνει τη Eurovision αντιμέτωπη με μια από τις πιο πολιτικά φορτισμένες στιγμές της ιστορίας της.