Η Joelvy δείχνει στο TikTok τι σημαίνει να μεταμορφώνεις έναν πίνακα ζωγραφικής σε stylish outfit

Ονειρεύεται να γυρίσει τον πλανήτη αλλά είναι αρκετά ρεαλίστρια ώστε να αναγνωρίζει πως δεν γίνεται να τα προλάβει όλα.

Έξω θα την πετύχεις σίγουρα στο dance floor ή σε κάποιο wine bar, αν όμως την ψάξεις στα social θα την αναγνωρίσεις από τα βίντεό της, στα οποία «ντύνεται πίνακες ζωγραφικής». Με αγάπη για τις τέχνες και μια έμφυτη περιέργεια για όσα την γοητεύουν η Ιωάννα έχει καταφέρει να «παντρέψει» τη μόδα με την τέχνη με τον πιο έξυπνο τρόπο.

