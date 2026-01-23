Μενού

Η Joelvy δείχνει στο TikTok τι σημαίνει να μεταμορφώνεις έναν πίνακα ζωγραφικής σε stylish outfit

H Ιωάννα ή αλλιώς Joelvy, δημιουργική και «πολύχρωμη ψυχή», όπως λέει η ίδια στο JennyGr, αγαπάει τα χρώματα όσο και τις ιδέες, τα fashion looks όσο και τα έργα τέχνης.

Reader symbol
Newsroom
Joelvy
H Joelvy | Jenny.gr
  • Α-
  • Α+

Ονειρεύεται να γυρίσει τον πλανήτη αλλά είναι αρκετά ρεαλίστρια ώστε να αναγνωρίζει πως δεν γίνεται να τα προλάβει όλα.

Έξω θα την πετύχεις σίγουρα στο dance floor ή σε κάποιο wine bar, αν όμως την ψάξεις στα social θα την αναγνωρίσεις από τα βίντεό της, στα οποία «ντύνεται πίνακες ζωγραφικής». Με αγάπη για τις τέχνες και μια έμφυτη περιέργεια για όσα την γοητεύουν η Ιωάννα έχει καταφέρει να «παντρέψει» τη μόδα με την τέχνη με τον πιο έξυπνο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE