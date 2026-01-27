Μενού

Η καλεσμένη της Καινούργιου που δεν ήξερε ότι είναι έγκυος: «Σοκαρίστηκα, τώρα το κατάλαβα»

Η καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου, έμαθε για την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τους.

Reader symbol
Newsroom
κατερινα καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου | Glomex / alpha TV
  • Α-
  • Α+

Μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου, η Κατερίνα Βρανά  με αφορμή μεταξύ άλλων την παρουσίαση της Eurovision από την κωμικό. 

Η ενδιαφέρουσα συζήτηση στον Alpha, είχε αρκετά σημεία με πολύ χιούμορ, ωστόσο το φινάλε της συνομιλίας τους ήταν ξεκαρδιστικό.

 

Η παρουσιάστρια ανέφερε: «Δεν ήξερες ότι είμαι έγκυος! 7 μηνών!» με την stand-up comedian να της απαντά: «Ναι! Σοκαρίστηκα! Συγχαρητήρια και πάλι!».

«Το κατάλαβες;», ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου με την Κατερίνα Βρανά να της απαντάει γελώντας: «Τώρα ναι...». 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE