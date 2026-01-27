Η καλεσμένη της Καινούργιου που δεν ήξερε ότι είναι έγκυος: «Σοκαρίστηκα, τώρα το κατάλαβα»

Μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου, η Κατερίνα Βρανά με αφορμή μεταξύ άλλων την παρουσίαση της Eurovision από την κωμικό.
Η ενδιαφέρουσα συζήτηση στον Alpha, είχε αρκετά σημεία με πολύ χιούμορ, ωστόσο το φινάλε της συνομιλίας τους ήταν ξεκαρδιστικό.
Η παρουσιάστρια ανέφερε: «Δεν ήξερες ότι είμαι έγκυος! 7 μηνών!» με την stand-up comedian να της απαντά: «Ναι! Σοκαρίστηκα! Συγχαρητήρια και πάλι!».
«Το κατάλαβες;», ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου με την Κατερίνα Βρανά να της απαντάει γελώντας: «Τώρα ναι...».
