Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την απουσία της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όταν η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την επικείμενη αποχώρησή της λόγω της εγκυμοσύνης της.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου, απευθύνθηκε στην παρουσιάστρια με λόγια γεμάτα τρυφερότητα: «Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις».

Η Κατερίνα, με χαμόγελο αλλά και εμφανή συγκίνηση, απάντησε για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό: «Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα.

Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι εκεί αφοσιωμένη».