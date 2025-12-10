Μενού

Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε το «Νοικιάστηκε» στα μπλόκα των αγροτών και αποθεώθηκε από τους αγρότες και τα social media.

Reader symbol
Newsroom
Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα των αγροτών
Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα των αγροτών | Glomex / @Skai Tv
  • Α-
  • Α+

Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο η Κατερίνα Λιόλιου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα, όπου ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» μπροστά σε συγκεντρωμένους αγρότες.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο των social media, με τους παρευρισκόμενους να την αποθεώνουν με χειροκροτήματα.

 

Η εμφάνισή της στο μπλόκο των αγροτών συνέπεσε με την παρουσία της στη Λαμία, όπου είχε βρεθεί για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE