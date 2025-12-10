Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο η Κατερίνα Λιόλιου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα, όπου ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» μπροστά σε συγκεντρωμένους αγρότες.
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο των social media, με τους παρευρισκόμενους να την αποθεώνουν με χειροκροτήματα.
Η εμφάνισή της στο μπλόκο των αγροτών συνέπεσε με την παρουσία της στη Λαμία, όπου είχε βρεθεί για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.
- Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν
- Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες
- Iουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Στεναχωρήθηκα, το συζήτησα με τον πνευματικό μου»
- Μύθοι και αλήθειες για το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χαρίλαου Τρικούπη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.