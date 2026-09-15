Η Κέιτ Μίντλετον μιλά για τον καρκίνο και αποκαλύπτει τι είχε στο μυαλό της από την πρώτη στιγμή

Η Κέιτ Μίντλετον έχει μιλήσει αρκετά για την περιπέτεια της με τον καρκίνο. Η ίδια έδωσε τη μάχη της και βγήκε νικήτρια, καταφέρνοντας να περάσει ένα μήνυμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο Royal Marsden Hospital, όπου είχε λάβει θεραπεία το 2024.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με τον ασθενή Σαμ Σουριακουμάρ, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από έξι χρόνια, σύμφωνα με το «Hello». Ο Σουριακουμάρ έχει δύο κόρες, ηλικίας πέντε και τριών ετών, με την Κέιτ Μίντλετον να του λέει: «Είναι εκπληκτικό το πόσο ανθεκτικός μπορείς να είσαι».
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