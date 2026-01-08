Μενού

Η Κέιτι Πέρι «λιώνει» από έρωτα για τον Τζάστιν Τριντό - Το άλμπουμ των διακοπών της

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως όλο και δυναμώνει μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Reader symbol
Newsroom
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό | Instagram / @katyperry
  • Α-
  • Α+

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά - σταθμό για την προσωπική ζωή της Κέιτι Πέρι, αφού η σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ ολοκληρώθηκε, μετά από αρκετά χρόνια κοινής διαδρομής.

Οι φήμες περί κρίσης είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη και τελικά μέσα στο καλοκαίρι επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους. Οι δυο τους παραμένουν, βέβαια, ενωμένοι για χάρη της κόρης τους, Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE