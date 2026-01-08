Η Κέιτι Πέρι «λιώνει» από έρωτα για τον Τζάστιν Τριντό - Το άλμπουμ των διακοπών της

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά - σταθμό για την προσωπική ζωή της Κέιτι Πέρι, αφού η σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ ολοκληρώθηκε, μετά από αρκετά χρόνια κοινής διαδρομής.

Οι φήμες περί κρίσης είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη και τελικά μέσα στο καλοκαίρι επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους. Οι δυο τους παραμένουν, βέβαια, ενωμένοι για χάρη της κόρης τους, Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020.

