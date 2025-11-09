Η Κιμ Καρντάσιαν αντιδρά στις αρνητικές κριτικές για την σειρά «All’s Fair»

Η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει να μην πτοείται από τις σκληρές κριτικές για το νέο της νομικό δράμα «All’s Fair». Αντίθετα, επιλέγει να απαντήσει με το γνωστό της αυτοσαρκαστικό ύφος και μια ειρωνική ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια.

«Έχετε δει την πιο κριτικά αναγνωρισμένη εκπομπή της χρονιάς;» ρώτησε σκωπτικά η τηλεπερσόνα στη λεζάντα ενός καρουζέλ με αντιφατικά tweets για τη σειρά. Μεταξύ αυτών, ένα έγραφε: «Μερικές από τις χειρότερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ και τις πιο προβλέψιμες ιστορίες. Είμαι εμμονικός, χρειάζομαι 14 σεζόν!».

