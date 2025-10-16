Μενού

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα και γενικά τα «απλά πράγματα» - Καλή Πέμπτη και σε εσένα

Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που βγάζουν δισεκατομμύρια έχουν μια άλλη οπτική για τον κόσμο.

Reader symbol
Newsroom
kim kardashian
Κιμ Καρντάσιαν | Instagram
  • Α-
  • Α+

Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να μην ανήκει στην πρώτη δεκάδα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου - ωστόσο είναι δεδομένο πως τόσο εκείνη όσο και η οικογένειά της βγάζουν εκατομμύρια κάθε μήνα - αν όχι εβδομάδα. Η επιχειρηματίας και influencer έχει καταφέρει να εκτοξεύσει το όνομά της στην κορυφή, κάνοντας κάθε γωνιά του πλανήτη να συζητάει για εκείνη - είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και μπορεί από τα χέρια της να περνούν αμέτρητα χρήματα, όμως η ίδια - όπως αποκάλυψε - δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE