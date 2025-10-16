Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα και γενικά τα «απλά πράγματα» - Καλή Πέμπτη και σε εσένα

Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να μην ανήκει στην πρώτη δεκάδα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου - ωστόσο είναι δεδομένο πως τόσο εκείνη όσο και η οικογένειά της βγάζουν εκατομμύρια κάθε μήνα - αν όχι εβδομάδα. Η επιχειρηματίας και influencer έχει καταφέρει να εκτοξεύσει το όνομά της στην κορυφή, κάνοντας κάθε γωνιά του πλανήτη να συζητάει για εκείνη - είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και μπορεί από τα χέρια της να περνούν αμέτρητα χρήματα, όμως η ίδια - όπως αποκάλυψε - δεν έχει ιδέα πόσο κοστίζει το γάλα.

