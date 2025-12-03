Η Κιμ Καρντάσιαν στόλισε 100 χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι της - Την έκραξαν οι φανς

Η επίσημη αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και (σχεδόν) όλος ο πλανήτης έχει φορέσει τα γιορτινά του. Celebrities και μη - εντός και εκτός συνόρων - έχουν στολίσει τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα, φέρνοντας στον χώρο τους τη ζεστασιά, τη θαλπωρή και τη μαγεία της εορταστικής ατμόσφαιρας.

Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, το timeline μας στο Instagram πλημμυρίζει από φωτογραφίες και βίντεο διασήμων, που αποκαλύπτουν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που επέλεξαν. Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Κιμ Καρντάσιαν.

Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και influencer, που κατάφερε να κάνει το όνομά της γνωστό μέσα σε μερικά χρόνια, στόλισε των πολλών τετραγωνικών σπίτι της και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

