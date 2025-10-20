Η Klavdia «κατακτά» την Times Square - Το Spotify την κάνει παγκόσμιο πρόσωπο

Η Klavdia επιλέχθηκε από το Spotify για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην παγκόσμια καμπάνια Equal, με το τραγούδι «Συντρίμμια» από το χρυσό άλμπουμ «Αστερομάτα», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και έχει ήδη ξεπεράσει τα 55 εκατομμύρια streams.
Η διεθνής αυτή πρωτοβουλία, αφιερωμένη στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στη μουσική βιομηχανία, φέρνει τη φωτογραφία της ταλαντούχας τραγουδίστριας στις γιγαντοοθόνες της Times Square στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εκπροσώπησης και ισότητας.
Παράλληλα, η Klavdia κοσμεί το εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ τόσο η ίδια όσο και το τραγούδι «Συντρίμμια» έχουν συμπεριληφθεί και στη διεθνή λίστα Equal Global, δίπλα σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες.
Η ανάρτηση της Panic Records
