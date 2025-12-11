Μενού

Η Κλόε Καρντάσιαν έχει να κάνει σεξ 4 χρόνια, γιατί θέλει την ελευθερία της

Η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της και την απόφασή της να μην έχει σεξουαλικές επαφές.

Κλόε Καρντάσιαν | (Instagram @khloekardashian)
Η οικογένεια Καρντάσιαν μας έχει συνηθίσει στις προσωπικές αποκαλύψεις. Συνεπώς, η απόφαση της Κλόε Καρντάσιαν να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική ζωή της, δεν μας εξέπληξε. Η μικρότερη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε σε πρόσφατο επεισόδιο του reality «The Kardashians» πως εδώ και τέσσερα χρόνια έχει «πατήσει» παύση στη σεξουαλική ζωή της - δηλαδή από τότε που χώρισε από τον Τρίσταν Τόμπσον, λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους.

