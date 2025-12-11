Η Κλόε Καρντάσιαν έχει να κάνει σεξ 4 χρόνια, γιατί θέλει την ελευθερία της

Η οικογένεια Καρντάσιαν μας έχει συνηθίσει στις προσωπικές αποκαλύψεις. Συνεπώς, η απόφαση της Κλόε Καρντάσιαν να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική ζωή της, δεν μας εξέπληξε. Η μικρότερη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε σε πρόσφατο επεισόδιο του reality «The Kardashians» πως εδώ και τέσσερα χρόνια έχει «πατήσει» παύση στη σεξουαλική ζωή της - δηλαδή από τότε που χώρισε από τον Τρίσταν Τόμπσον, λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ρούτε: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας - Πόλεμος σαν εκείνον που βίωσαν παππούδες και προπαππούδες μας»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
- Το τηλεπαιχνίδι που σαρώνει στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, αλλά και στο σύνολο
- Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.