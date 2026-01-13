Η Κόλιν Χούβερ μοιράζεται τη σκληρή μάχη που ξεκίνησε με τον καρκίνο

Η Κόλιν Χούβερ, μία από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς της σύγχρονης λογοτεχνίας, μοιράστηκε πρόσφατα με τους αναγνώστες της μια βαθιά προσωπική και δύσκολη στιγμή: τη διάγνωσή της με καρκίνο. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, όπου ενημέρωσε ότι βρίσκεται ήδη σε θεραπευτική διαδικασία.

To story της Κόλιν Χούβερ | Instagram / @coolenhoover

Στη δημοσίευσή της εμφανίζεται με νοσοκομειακή ρόμπα, δείχνοντας με ειλικρίνεια την πραγματικότητα που βιώνει. Παρότι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το είδος ή το στάδιο της ασθένειας, η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την αναγκαστική αποχή της από εκδηλώσεις που σχετίζονταν με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Regretting You», λόγω χειρουργικής επέμβασης.

Η 46χρονη συγγραφέας έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια, χάρη και στη δυναμική κοινότητα του TikTok που ανέδειξε τα έργα της σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πουληθεί διεθνώς, η Χούβερ έχει καταφέρει να αγγίξει εκατομμύρια αναγνώστες με τις ιστορίες της.

Το βιβλίο που την καθιέρωσε, το «It Ends With Us», μεταφέρθηκε πρόσφατα στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστές την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Παρά την επιτυχία και την έντονη δημοσιότητα, η ίδια επέλεξε να μοιραστεί τη μάχη της με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια, συγκινώντας τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.