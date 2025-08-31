Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αγωνιά για το ξεκίνημα των γιών της στο σχολείο - «Πώς θα αποχωριστώ τα κολλητάρια μου»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βιώνει ανάμεικτα συναισθήματα καθώς πλησιάζει η στιγμή που οι γιοι της θα ξεκινήσουν τα σχολεία.

Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία όπου οι δύο μικροί της, Βλάσσης και Βασίλης, ποζάρουν χαμογελαστοί σε ένα ηλεκτρικό αμαξάκι, φορώντας λευκά καπέλα.

Το story της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου | Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πώς θα αποχωριστώ τα κολλητάρια μου τώρα που ανοίγουν τα σχολεία

Από τη μία θέλω, από την άλλη δεν θέλω», αποτυπώνοντας την τρυφερότητα και τη δυσκολία του αποχωρισμού.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο οικογενειακές αποδράσεις για την Κωνσταντίνα, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους.

Η οικογένεια απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης τόσο στην Αττική όσο και σε αγαπημένα ελληνικά νησιά