Η κόρη του Robin Williams ζήτησε να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο AI με τον πατέρα της

Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Ρόμπι Γουίλιαμς (Robin Williams) παρακάλεσε τον κόσμο να σταματήσει να της στέλνει «απαίσια» βίντεο του πατέρα της που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

«Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του μπαμπά με τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε η, επίσης, ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ζέλντα Γουίλιαμς, σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Είναι εξοργιστικό να βλέπεις την κληρονομιά πραγματικών ανθρώπων να συμπυκνώνεται σε κάτι που "μοιάζει και ακούγεται αόριστα σαν αυτούς, οπότε αρκεί", μόνο και μόνο για να μπορούν άλλοι να παράγουν φρικτά TikTok με μαριονέτες που τους αναπαριστούν» σημείωσε η κόρη του Robin Williams.

Μεταξύ άλλων, περιέγραψε τα βίντεο ως «αηδιαστικά, υπερβολικά επεξεργασμένα χοτ ντογκ» φτιαγμένα από τις ζωές ανθρώπων.

«Τα χώνεις στο λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας ότι θα σου δώσουν ένα μικρό μπράβο και θα τους αρέσει. Αηδιαστικό», κατέληξε στο ίδιο μήνυμά της η κόρη του αγαπημένου ηθοποιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουίλιαμς γράφει για τον αντίκτυπο που έχει το γεγονός ότι οι άνθρωποι της στέλνουν περιεχόμενο σχετικά με τον πατέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Sky News