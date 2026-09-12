Η Lady Gaga έγινε μητέρα για πρώτη φορά - Το love story με τον Πολάνσκι

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Lady Gaga. Σε ηλικία 40 ετών απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι σύμφωνα με το People και το Page Six.

Η Lady Gaga έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Σε ένα βίντεο στο YouTube, τον Δεκέμβριο του 2019, είχε αναφερθεί στα σχέδιά της για την επόμενη δεκαετία, λέγοντας ότι ήλπιζε πως τα «μωρά» θα αποτελούσαν μέρος του μέλλοντός της.

«Θέλω να κάνω περισσότερες ταινίες, θέλω να αποκτήσω παιδιά», είχε δηλώσει τότε.

Τον Μάρτιο του 2020, σε συνέντευξή της στο InStyle, η Lady Gaga μίλησε ξανά ανοιχτά για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια.

«Θα πω ότι ανυπομονώ πολύ να αποκτήσω παιδιά», είχε δηλώσει. «Ανυπομονώ να γίνω μαμά. Δεν είναι απίστευτο αυτό που μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο μέσα μας και να τον μεγαλώσουμε. Και μετά γεννιέται και είναι δική μας δουλειά να τον κρατήσουμε στη ζωή».

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Πιο πρόσφατα, η Gaga αποκάλυψε ότι ήλπιζε η μητρότητα να αποτελέσει τον «επόμενο πρωταγωνιστικό της ρόλο».

«Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα», είχε πει τον Οκτώβριο του 2025, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, αναφερόμενη στα μελλοντικά της σχέδια. «Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να γίνω μαμά. Αυτός είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος, ελπίζω».

Η Lady Gaga και ο Πολάνσκι εντοπίστηκαν πρώτη φορά μαζί το 2020, όταν πιάστηκαν από τους φωτογράφους να φιλιούνται σε πάρτι για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λας Βέγκας. Λίγο αργότερα, επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τη σχέση τους και στα social media, όταν αντάλλαξαν τρυφερές στιγμές δημόσια κατά τη διάρκεια του Super Bowl του 2020 στο Μαϊάμι.

Τον Ιούλιο του 2024, η Gaga αποκάλυψε ότι είχε αρραβωνιαστεί τον Πολάνσκι στον Γάλλο πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.