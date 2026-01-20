Η Λίντα Εβαντζελίστα αποχαιρέτησε τον Βαλεντίνο με ένα καρουζέλ φωτογραφιών: «Αναπαύσου εν ειρήνη»

Ο θάνατος του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου από το ίδρυμά του, το οποίο γνωστοποίησε πως «έφυγε στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Μετά την είδηση, ο κόσμος της μόδας τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση. Ανάμεσα σε αυτούς και η Λίντα Εβαντζελίστα, που συνεργάστηκε πολλές φορές μαζί του και θέλησε να τιμήσει δημόσια τη μνήμη του.

Το διάσημο μοντέλο ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από δημιουργίες του που φόρεσε σε πασαρέλες και φωτογραφίσεις, καθώς και στιγμές τους μαζί.

Στη λεζάντα της έγραψε: «Κύριε Βαλεντίνο, σας ευχαριστώ για τις τόσο υπέροχες αναμνήσεις όχι μόνο της συνεργασίας μαζί σας, αλλά της ευκαιρίας να βιώσω το ταλέντο και την κομψότητά σας από πρώτο χέρι. Αναπαύσου εν ειρήνη».