Τζένιφερ Λόπεζ: Δίνει «κοψοχρονιά» την έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς

Στην αγορά έριξε εκ νέου την απέραντη έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς η Τζένιφερ Λόπεζ, την οποία κάποτε μοιραζόταν με τον τέως σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, με σημαντική μείωση της τιμής της.

Το πρώην ζεύγος είχε τροποποιήσει τη συμφωνία διακανονισμού της περιουσίας τους από το διαζύγιο, προκειμένου η Τζέι Λο να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της κατοικίας, για την οποία ζητά να λάβει το ποσό των 49,95 εκατ. δολαρίων από ενδιαφερόμενους «μνηστήρες».

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