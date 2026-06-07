Οι Μάγισσες: Πώς είναι σήμερα οι αδερφές Χάλιγουελ, 20 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς

Οι Μάγισσες (Charmed) έκαναν το πρώτο τους ξόρκι στη μικρή οθόνη τον Οκτώβριο του 1998 με το πρώτο επεισόδιο να κάνει ρεκόρ τηλεθέασης για το δίκτυο WB στην Αμερική και η σειρά να είναι για αρκετά χρόνια η Νο. 2 σειρά του δικτύου σε τηλεθέαση μετά το «Στον 7ο Ουρανό».

Στην Ελλάδα οι Μάγισσες ξεκίνησαν να προβάλλονται τον Φεβρουάριο του 2000 από το Star και κέρδισαν γρήγορα τους Έλληνες τηλεθεατές, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στη σειρά πρωταγωνιστούσε η Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty), την οποία είχαν γνωρίσει μερικά χρόνια νωρίτερα μέσα από τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς».

Μαζί της πρωταγωνιστούσαν η Αλίσα Μιλάνο (Alyssa Milano), η οποία ήταν επίσης γνώριμη στο κοινό μέσα από το sitcom των '80s «Ποιός είναι το Αφεντικό;» και η Χόλι Μαρί Κομπς (Holly Marie Combs), η οποία εξελίχθηκε στην ήρεμη δύναμη των «Μαγισσών» και ίσως τη μόνη από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες που είχε καταφέρει να αρέσει σε όλους τους φαν της σειράς.

Μετά το τέλος της τρίτης σεζόν η Σάνεν Ντόχερτι αποχώρησε (ή μάλλον πιο σωστά απολύθηκε) με την Πρου να πεθαίνει στο τελευταίο επεισόδιο και τη θέση της ως «Μαγευτική» να παίρνει η χαμένη ετεροθαλής αδερφή, Πέιτζ, την οποία υποδύθηκε η Ρόουζ Μακ Γκάουαν (Rose McGowan), προκειμένου να αποκατασταθεί η περίφημη «Δύναμη των Τριών».

Αν και τα επεισόδια, ιδιαίτερα από την 5η σεζόν και μετά, άλλαξαν ύφος και δεν ήταν τόσο σκοτεινά όπως στις πρώτες σεζόν της σειράς, οι Μάγισσες συνέχισαν με τη Μακ Γκάουαν για άλλες πέντε συνολικά σεζόν με τη σειρά να κερδίζει τη δική της θέση στην ποπ κουλτούρα και να είναι μία από τις μακροβιότερες με γυναίκες πρωταγωνίστριες στα χρονικά της τηλεόρασης.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά το φινάλε, κυρίως η Χόλι Μαρί Κομπς και η Ρόουζ ΜακΓκάουαν δίνουν συστηματικά το «παρών» μαζί με άλλα μέλη του καστ σε πολλές εκδηλώσεις με τους φαν να τους επιφυλάσσουν κάθε φορά το ίδιο ζεστή υποδοχή.

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Πολλές φορές μαζί τους, τα τελευταία χρόνια πριν τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2024, εμφανιζόταν και η Σάνεν Ντόχερτι, ενώ η Αλίσα Μιλάνο εμφανίζεται πιο αραιά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και σχεδόν πάντα μόνη της, αφού οι σχέσεις της με τις συμπρωταγωνίστριές της είναι ανύπαρκτες, για να μην πούμε πολύ κακές εάν κρίνουμε από όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς.

Βέβαια, το 2023 στο πλευρό της Μιλάνο είχε εμφανιστεί σε ειδικό διήμερο εκδηλώσεων για τις Μάγισσες στο Παρίσι ο Τζούλιαν ΜακΜάχον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, με τους φαν της σειράς να ενθουσιάζονται από την επανασύνδεση της τηλεοπτικής Φοίβη και του Κόουλ που είχαν ζήσει έναν μεγάλο έρωτα, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον για 2,5 σεζόν.

Πάντως, με μια ματιά στις φωτογραφίες που ακολουθούν, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως και ο χρόνος έχει αποδειχθεί μεγάλος θαυμαστής των τηλεοπτικών Πάιπερ, Φοίβη και Πέιτζ.

Χόλι Μαρί Κομπς

Μετά το τέλος των Μαγισσών, η Χόλι Μαρί Κομπς εμφανιστεί σε ορισμένες τηλεταινίες και σειρές με πιο χαρακτηριστική το Pretty Little Liars όπου για επτά σεζόν υποδυόταν τη μητέρα της Άρια, μιας από τις πρωταγωνίστριες.

Ακόμα έχει περάσει και πίσω από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας την παραγωγή σε ντοκιμαντέρ και τηλεταινίες.

Από το 2022 έως το 2023 και στη συνέχεια από το 2024 μέχρι και σήμερα παρουσιάζει το podcast, House of Halliwell, όπου μαζί με τους Μπράιαν Κράους (Brian Krause) και τον Ντρου Φούλερ (Drew Fuller) ή αλλιώς τον Λίο και τον Κρις από τις Μάγισσες, αποκαλύπτουν στο κοινό επεισόδιο - επεισόδιο μυστικά από τα γυρίσματα της σειράς.

Αλίσα Μιλάνο

Όπως και η Κομπς, μετά το τέλος των Μαγισσών, έχει παίξει σε αρκετές τηλεταινίες, αλλά και τηλεοπτικές σειρές, με πιο χαρακτηριστική τη σειρά Mistresses, έχει δώσει τη φωνή της σε διάφορες ηρωίδες από ταινίες, ενώ ασχολείται και με την παραγωγή.

Πιο πρόσφατα έπαιξε με επιτυχία στο Broadway τον ρόλο της Roxie Hart στο κλασικό μιούζικαλ, Σικάγο (Chicago).

Είναι απο τις ηθοποιούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής λόγω #MeToo, ενώ έχει βραβευτεί αρκετές φορές ανά τα χρόνια για την ακτιβιστική της δράση, ενώ είναι εδώ και πολλά χρόνια Πρέσβειρα της UNICEF.

Ρόουζ ΜακΓκάουαν

Αν και μετά τις Μάγισσες, συμμετείχε σε κάποιες σειρές, τηλεταινίες και φιλμ μικρού μήκους, από το 2020 και μετά η Ρόουζ ΜακΓκάουαν πλέον ζει μόνιμα στο Μεξικό, απέχοντας συνειδητά από το Χόλιγουντ και γενικά τη βιομηχανία του θεάματος.

Ακόμα έχει κυκλοφορήσει κάποια digital singles, διευκρινίζοντας πως δεν παριστάνει την ποπ σταρ, αλλά τα τραγούδια λειτουργούν περισσότερο σαν τρόπος έκφρασης.

Ήταν από τις πρωτεργάτριες του κινήματος #MeToo, καταγγέλοντας τον Χάρβεϊ Γουάιστιν ότι την είχε βιάσει το 1997 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στη Γιούτα, περιέγραψε αυτά που έζησε στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Brave», ενώ έχει μιλήσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της για όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ.