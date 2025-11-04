Η Λότι Μος ντύθηκε Πάμελα Άντερσον για το Χάλογουιν: «Το είδωλό μου, η βασίλισσα»

Η Λότι Μος έκανε τη διαφορά στο φετινό Χάλογουιν και ντύθηκε... Πάμελα Άντερσον, η οποία είναι, άλλωστε το είδωλό της, όπως έγραψε και η ίδια.
Η μικρότερη αδερφή της Κέιτ Μος ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικές φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα κοστούμι που θυμίζει εκείνο που φορούσε η Πάμελα Άντερσον το 1996 στην ταινία «Barb Wire», η οποία τότε δεν είχε καμία τύχη στο box office, βγάζοντας μόλις 3,8 εκατ. δολάρια με αρχικό budget 9 εκατομμυρίων.
Στις φωτογραφίες, εκτός από το μαύρο κορσέ, το δερμάτινο μαύρο κολάν και τις ψηλές μπότες, η Λότι Μος κρατάει και ένα όπλο, ενώ το χτένισμά της είναι επίσης παρόμοιο με της Πάμελα Άντερσον εκείνη την εποχή.
«Ήρθα ως το είδωλό μου φέτος, η βασίλισσα η ίδια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Λότι Μος, με τους followers της να την αποθεώνουν στα σχόλια.
