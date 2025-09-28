Με αφορμή την συγκλονιστική αφήγηση του Δήμου Βερύκιου για τον θάνατο του αδελφού του, ο Πέτρος Κωστόπουλος άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε μία από τις πιο προσωπικές του στιγμές, αναφερόμενος στην απώλεια του δικού του αδελφού πριν από μερικά χρόνια.

Ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο «έφυγε» ο αδελφός του, σε ηλικία μόλις 59 ετών, και για το πώς αυτή η απώλεια σημάδεψε την οικογένειά του:

«Με στεναχώρησε αυτό που είπε για τον αδελφό του. Έτσι έγινε και στον αδελφό μου, στην ίδια ηλικία. Για εκείνον θα έλεγα ότι αυτοκτόνησε, το λέει πολύ σωστά.

Είχε ζάχαρο, δεν πρόσεχε, έκανε καμιά ένεση αλλά κάπνιζε πολύ, έτρωγε πράγματα που δεν έπρεπε και στα 59 μια μέρα "έφυγε". Τα θεωρώ αυτοκτονία αυτά…»

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι πάντα δύσκολη, όμως όπως τόνισε ο ίδιος, όταν «φεύγει κάποιος εκτός σειράς», ο πόνος γίνεται αβάσταχτος:

«Αν πεθάνει η μαμά, ο μπαμπάς, το σηκώνεις. Πηγαίνει ηλικιακά το θέμα, όταν φεύγει κάποιος εκτός σειράς…

Η μάνα μου δεν επανήλθε ποτέ.»