Η Μαντόνα incognito στην Κέρκυρα για τα 68α γενέθλιά της - Πώς πέρασε τις διακοπές της στο νησί

Αφού αποχαιρέτησε τα Μετέωρα, η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα επισκέφθηκε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68α γενεθλιά της, υπό άκρα όμως μυστικότητα, για να μην εμποδιστεί η εκδήλωση.

Η ποπ στάρ επέλεξε να γιορτάσει τη βραδιά σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους γραφικούς Κουραμάδες, όπου η άφιξή της έγινε με απόλυτη μυστικότητα.

Μεταφέρθηκε με την παρέα της, τον 30χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, μέλη της οικογένειάς της και στενούς φίλους, μέσα σε μαύρα βαν και ενώ προηγουμένως η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία σε δύο δρόμους.

Σχετική ανάρτηση για την παρουσία της στο Ιόνιο έκανε ο παρουσιαστής Θέμης Γεωργαντάς.

Η Μαντόνα είναι...«τρελή» για την Κέρκυρα

Η Μαντόνα, σχολιάζει η Sun, έχει πάθει τα τελευταία χρόνια «τρέλα» με την Κέρκυρα, αφού ναύλωσε ιδιωτικό τζετ για να μεταφέρει την οικογένεια και τους στενούς φίλους της για τα 68α γενέθλιά της.

Φυσικά, έδωσε και ένα «σόου» πολυτέλειας για τα αγαπημένα της πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Ακίμ Μόρις, του γιου της Ρόκο Ρίτσι και της μακροχρόνιας φίλης της και Σουηδέζας σχεδιάστριας Μπέα Άκερλουντ.

Νοίκιασε μια απομακρυσμένη, αρχαία βίλα στα βόρεια του νησιού, η οποία έχει το δικό της λιμάνι, όπου η «βασίλισσα» αργότερα ναύλωσε ένα γιοτ για να μπορέσουν να γιορτάσουν με μια μέρα στη θάλασσα.

Αργότερα η τραγουδίστρια παρέθεσε επίσης ένα υπαίθριο δείπνο, με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα στον χώρο της βίλας, και προσέλαβε μια τοπική μπάντα για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Εκτός από τα γενέθλιά της, η Μαντόνα είχε πολλά να γιορτάσει φέτος.

Εκτός από το 13ο άλμπουμ της που έφτασε στο Νο. 1 με το "Confessions II" αυτό το καλοκαίρι, έχει επίσης κατακτήσει το single της που έφτασε στην υψηλότερη θέση των charts εδώ και 17 χρόνια, χάρη στη συνεργασία της με την Kylie Minogue, "Love Sensation" , η οποία έφτασε στο Νο. 8 την περασμένη Παρασκευή.