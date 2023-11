Η Μαράια Κάρεϊ «σπάει τον πάγο» και κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγέννων

Με ένα νέο βίντεο η πασίγνωστη τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ σήμανε το τέλος των εορτασμών του Halloween και μας έβαλε σε πορεία για τα Χριστούγεννα, στους ρυθμούς του πιο γνωστού τραγουδιού της.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η πόρτα ενός τεράστιου θησαυροφυλάκιου, το οποίο ανοίγει για αποκαλύψει πως η σταρ έχει παγιδευτεί σε μία πλάκα από πάγο, περιμένοντας την περίοδο των γιορτών.

Το νέο βίντεο

Γύρω της, τερατάκια του Halloween προσπαθούν μάταια να την ξεπαγώσουν με σεσουάρ και σφυριά, όταν τελικά η Κάρεϊ αποφασίζει να θρυμματίσει τον πάγο με μία διαπεραστική νότα, φωνάζοντας «It's time».

Αφού απελευθερώνεται, το σκηνικό μεταφέρεται μπροστά από χριστουγεννιάτικους στολισμούς, με τη σταρ να χορεύει ντυμένη στα κόκκινα μαζί με μικρούς και μεγάλους που περιμένουν τα Χριστούγεννα, στους ρυθμούς του τραγουδιού «All I Want for Christmas Is You», όπως δείχνει και ο ΣΚΑΙ.

Το ανάρπαστο χριστουγεννιάτικο χιτ της Μαράια Κάρεϊ είναι το πιο προσοδοφόρο κομμάτι της καριέρας της. Από τότε που κυκλοφόρησε ως μέρος του εορταστικού άλμπουμ «Merry Christmas» το 1994, αποφέρει στην τραγουδίστρια περίπου 34 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εμπορικά δικαιώματα.