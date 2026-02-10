Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε πως ηθοποιός της έκανε δώρο βιβλίο για αδυνάτισμα - Τώρα όντως;

Η Μάργκοτ Ρόμπι επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - ίσως σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της. Η 35χρονη ηθοποιός θέτει κάθε φορά τον πήχη πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας - πρώτα στον εαυτό της και ύστερα στους κριτικούς - πως δεν τη φοβίζουν οι προκλήσεις.
Μπορεί να βρίσκεται χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, όμως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να καταπιάνεται με διαφορετικούς και δύσκολους ρόλους.
