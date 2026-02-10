Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε πως ηθοποιός της έκανε δώρο βιβλίο για αδυνάτισμα - Τώρα όντως;

Η Μάργκοτ Ρόμπι επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - ίσως σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της. Η 35χρονη ηθοποιός θέτει κάθε φορά τον πήχη πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας - πρώτα στον εαυτό της και ύστερα στους κριτικούς - πως δεν τη φοβίζουν οι προκλήσεις.

Μπορεί να βρίσκεται χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, όμως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να καταπιάνεται με διαφορετικούς και δύσκολους ρόλους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr