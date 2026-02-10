Μενού

Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε πως ηθοποιός της έκανε δώρο βιβλίο για αδυνάτισμα - Τώρα όντως;

Υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη, που θεωρεί πως η Μάργκοτ Ρόμπι έπρεπε - οποιοδήποτε διάστημα της ζωής της - να χάσει κιλά. Το ακούσαμε και αυτό.

Reader symbol
Newsroom
Η ηθοποιός Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Saltburn»
Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Saltburn» | Richard Shotwell/Invision/AP
  • Α-
  • Α+

Η Μάργκοτ Ρόμπι επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - ίσως σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της. Η 35χρονη ηθοποιός θέτει κάθε φορά τον πήχη πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας - πρώτα στον εαυτό της και ύστερα στους κριτικούς - πως δεν τη φοβίζουν οι προκλήσεις.

Μπορεί να βρίσκεται χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, όμως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να καταπιάνεται με διαφορετικούς και δύσκολους ρόλους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE