Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε το μέρος του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Τι είπε για την ημερομηνία

Στην Κρήτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις να αποκαλύπτει τον τόπο του μυστηρίου, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη η ημερομηνία.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχισμένη, επισημαίνοντας πως ο προγραμματισμός του γάμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το απαιτητικό αγωνιστικό της πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, η τελετή τοποθετείται χρονικά είτε προς το καλοκαίρι είτε προς το φθινόπωρο, με βεβαιότητα πάντως ότι θα γίνει στην Κρήτη.
Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Μαρία Σάκκαρη: Παντρεύονται το 2027 - Η αποκάλυψη του πρωθυπουργού για την πρόταση γάμου
Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετρά περίπου πέντε χρόνια, ενώ η είδηση του επικείμενου γάμου έγινε γνωστή ανήμερα Πρωτοχρονιάς, σε χαλαρό κλίμα στο Κολωνάκι, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τότε είχε αποκαλυφθεί ότι η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει και πως ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027.
Η ίδια η τενίστρια, αναφερόμενη στην πρόταση γάμου, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αισθάνεται τυχερή που έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που αγαπά και τη στηρίζει, σημειώνοντας πως ο αρραβωνιαστικός της της δίνει δύναμη και κουράγιο.
- Θεσσαλονίκη: Έκοψε το αυτί του συντρόφου της γιατί επιτέθηκε στη γάτα - «Δεν δέχομαι βία στο ζώο»
- Η νέα σπόντα για το Καλημέρα Ελλάδα του αγανακτισμένου Γιώργου Λιάγκα
- Επιμένει η Λατινοπούλου: «Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές λαθρομεταναστών»
- Η τηλεθέαση από τα παλιά για το χθεσινό MasterChef που δικαιώνει τη φετινή αλλαγή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.