Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε το μέρος του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Τι είπε για την ημερομηνία

Στην Κρήτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις να αποκαλύπτει τον τόπο του μυστηρίου, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη η ημερομηνία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχισμένη, επισημαίνοντας πως ο προγραμματισμός του γάμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το απαιτητικό αγωνιστικό της πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, η τελετή τοποθετείται χρονικά είτε προς το καλοκαίρι είτε προς το φθινόπωρο, με βεβαιότητα πάντως ότι θα γίνει στην Κρήτη.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Μαρία Σάκκαρη: Παντρεύονται το 2027 - Η αποκάλυψη του πρωθυπουργού για την πρόταση γάμου

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετρά περίπου πέντε χρόνια, ενώ η είδηση του επικείμενου γάμου έγινε γνωστή ανήμερα Πρωτοχρονιάς, σε χαλαρό κλίμα στο Κολωνάκι, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τότε είχε αποκαλυφθεί ότι η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει και πως ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027.

Η ίδια η τενίστρια, αναφερόμενη στην πρόταση γάμου, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αισθάνεται τυχερή που έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που αγαπά και τη στηρίζει, σημειώνοντας πως ο αρραβωνιαστικός της της δίνει δύναμη και κουράγιο.