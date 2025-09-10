Η Μάρθα Φριντζήλα μιλά για την κακοποίηση από τη μητριά της - «Τι να συγχωρέσω»

Σε μια από τις πιο προσωπικές της εξομολογήσεις, η Μάρθα Φριντζήλα άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», μιλώντας για τα επτά χρόνια κακοποίησης που βίωσε από τη μητριά της και την αδυναμία της να τη συγχωρέσει.

«Δεν έχω τη δύναμη να τη συγχωρέσω, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται.

Να σε συγχωρέσω που μου πήρες αυτό, εντάξει, αλλά τώρα που μου διέλυσες τη ζωή; Πώς να σε συγχωρέσω; Τι να συγχωρέσω;

Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια, συγκινώντας το κοινό με την ειλικρίνειά της.

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας, η Φριντζήλα δήλωσε τυχερή που είχε έναν πατέρα γεμάτο αγάπη και ελευθερία, που της πρόσφερε ισορροπία και ασφάλεια.

«Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν κουκουρούκου μπαμπά, ο οποίος μας έπαιρνε και μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια.

Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεύθερος, που πίστευε πολύ σε μας και μας λάτρευε και όλες οι δυσκολίες… μητριές, θάνατοι, όλα αυτά κάπως σαν να ισορροπούσανε, δηλαδή αυτή τη διελκυστίνδα – είχα έναν πατέρα κουκουρούκου, δύο αδελφές τέλειες και βέβαια στη ζωή μου συνάντησα εκπληκτικούς ανθρώπους.»

Όταν ρωτήθηκε αν καταλογίζει ευθύνες στον πατέρα της για όσα συνέβησαν, η απάντησή της ήταν βαθιά ανθρώπινη:

«Σε έναν μεγάλο βαθμό του είχα ρίξει το βάρος που πιστεύω ότι του αναλογούσε.

Του το έλεγα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί κι ο ίδιος, κάποια στιγμή κατάλαβα, ότι όπως εγώ φοβόμουν, έτσι κι εκείνος φοβόταν.

Δηλαδή, δεν είναι να θεωρούμε ότι οι μεγάλοι θα μας προστατεύσουν.

Ναι, αλλά και οι μεγάλοι είναι φοβισμένοι. Φοβόταν τη ζωή.»