Η Master Distiller του Bombay Sapphire αποκαλύπτει τα μυστικά ενός premium gin

Στις 4 Νοεμβρίου καλωσορίσαμε στην Ελλάδα τη Dr. Anne Brock, τη Master Distiller του Bombay Sapphire premium gin, σε μια ειδική εκδήλωση Tύπου με θέα την Ακρόπολη στο The Dolli Grecotel, όπου μοιράστηκε τις γνώσεις της και τα μυστικά που κάνουν το αγαπημένο εγγλέζικο gin ξεχωριστό.

Με μια διακεκριμένη καριέρα στην απόσταξη gin που ξεκίνησε το 2013, η πορεία της Dr. Brock ήταν συναρπαστική: με πάθος για την ανάμειξη παράδοσης και καινοτομίας, έχει συμβάλει στην ανάδειξη τoυ Bombay Sapphire σε ηγέτη της κατηγορίας.

Το Bombay Sapphire ξεκίνησε το 1987 και έχει γίνει πια συνώνυμο της ποιότητας και της δημιουργικότητας. Γνωστό για την εμβληματική μπλε φιάλη και τις διακριτικές βοτανικές γεύσεις του, αυτό το premium gin γοητεύει με το design και την πολύπλοκη γεύση του. Αξιοποιώντας μια μοναδική συνταγή που περιλαμβάνει 10 επιλεγμένα βοτανικά από όλο τον κόσμο και με μια χαρακτηριστική διαδικασία απόσταξης με ατμό, που ξεκλειδώνει τις πιο φωτεινές γευστικές νότες, το Bombay Sapphire έχει γίνει η top επιλογή για bartenders και καταναλωτές.

Το Laverstoke Mill, η έδρα του Bombay Sapphire, βρίσκεται στην ειδυλλιακή ύπαιθρο του Hampshire. Αυτός ο ατμοσφαιρικός χώρος, που χρονολογείται από τον 19ο

αιώνα, έχει μετατραπεί από τον οραματιστή designer Thomas Heatherwick σε ένα αποστακτήριο που συνδυάζει την κληρονομιά με την σύγχρονη τεχνολογία. Οι προηγμένες μέθοδοι απόσταξης, όχι μόνο διατηρούν αναλλοίωτη την ποιότητα του Bombay Sapphire premium gin, αλλά εξασφαλίζουν και την τήρηση της δέσμευση της μάρκας για σχεδιαστική υπεροχή και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Πίσω από το Bombay Sapphire υπάρχει μια ομάδα από καλλιεργητές, προμηθευτές και ειδικούς αφιερωμένη στην παραγωγή του Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η Dr. Anne Brock, Master Distiller, και ο Alessandro Garneri, Master of Botanicals. Και οι δυο μαζί με τις ομάδες τους, επιβλέπουν τη δημιουργία κάθε σταγόνας Bombay Sapphire premium gin που καταναλώνεται ανά τον κόσμο.

Η επιρροή της Dr. Anne Brock εκτείνεται και πέρα από το Bombay Sapphire. Κατέχει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα του gin ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Gin Guild. Η συνεισφορά της στην τέχνη της απόσταξης της χάρισαν τον τίτλο της Master Distiller of the Year στα βραβεία Icons of Gin το 2021 και, πιο πρόσφατα, την

είσοδό της στο έγκυρο Gin Hall of Fame το 2023.

Η Dr. Brock είναι επίσης μια παθιασμένη υποστηρίκτρια της βιωσιμότητας στην παραγωγή gin. Έχει ηγηθεί προσπαθειών για τη βελτίωση των οικολογικών πρακτικών του αποστακτηρίου, διασφαλίζοντας ότι το Bombay Sapphire βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεύθυνης απόσταξης. Το υπερσύγχρονο αποστακτήριο Laverstoke Mill διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα και την κατανάλωση ενέργειας και έχει επίσης λάβει πιστοποίηση BREEAM για την εξαιρετική περιβαλλοντική του απόδοση. Αυτές οι πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με τις βασικές αξίες του Bombay Sapphire: αυθεντικότητα, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα.

Η καινοτόμος προσέγγιση της Master Distiller διασφαλίζει ότι το Bombay Sapphire παραμένει ένα premium gin, αναγνωρισμένο παγκοσμίως για την απαλότητα της γεύσης και την εξαιρετική ποιότητά του. Η ηγεσία της, σε συνδυασμό με τους κόπους όλης της ομάδας, όχι μόνο θέτουν υψηλά standards, αλλά εμπνέει και την επόμενη γενιά παραγωγών gin.