Η Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβίστηκε στο μπλόκο του Βόλου: «Περιμέναμε λίγο αλλά όλα καλά»

Από την «οργή» των αγροτών δεν ξέφυγε ούτε η Μελίνα Ασλανίδου, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια αποκλείστηκε για λίγο στο λιμάνι του Βόλου, λόγω του αποκλεισμού που είχαν εφαρμόσει οι παραγωγοί.
Όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΙ, η κα Ασλανίδου, πο βρισκόταν στη Σκιάθο μέρι χθες (10/12), είχε επιβιβαστεί σε ακτοπλοϊκό δρομολόγιο με δελφίνι προς Βόλο, αλλά λόγω του μπλόκου εγκλωβίστηκαν για λίο χωρία να μπορούν να αποβιβαστούν.
«Χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο, αλλά μετά συνεχίσαμε για τον προορισμό μας και είναι όλα καλά», αναφέρεται πως δήλωσε στον σταθμό.
