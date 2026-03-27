Η Μενεγάκη από την Κρήτη που δεν είναι η Ελένη: «Χρησιμοποιώ το επώνυμο για να κλείσω τραπέζια»

Απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η Μαρία Μενεγάκη ολοκλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο κωμικό, burlesque, clown και σωματικό θέατρο, στην Λυών, στην La Scène sur Saône., ενώ έχει εκπαιδευτεί και στο μπαλέτο.

Το 2014 έγραψε το πρώτο της έργο στη Γαλλία και από τότε η πορεία της εκτίνεται σε αμέτρητες σκηνές και απρόσμενους χώρους.

Με αφορμή τον κωμικό μονόλογό της για τη σεξουαλικότητα «Η Ανατομία της Απόλαυσης» η Μαρία Μενεγάκη βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για να μιλήσει για την καλλιτεχνική της πορεία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο επώνυμο Μενεγάκη που αν και δεν γνωρίζει αν τη «δένει» με κάποια μακρινή συγγένεια με την παρουσιάστρια που κατάγεται από την Κρήτη στην ίδια φαίνεται να έχει φανεί χρήσιμο.

«Έτσι είναι το επώνυμο του πατέρα μου», εξήγησε η καλλιτέχνιδα. «Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε κάποια συγγένεια με την Ελένη Μενεγάκη. Εμείς έχουμε καταγωγή από τα νότια του νομού Ηρακλείου, από τη Μεσσαρά, τη Βαγιωνιά. Νομίζω ότι η Ελένη κατάγεται από τα Χανιά. Δε ξέρω αν έχουμε κάποια σύνδεση. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Με ρωτάνε συνέχεια γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο Φώτης Σεργουλόπουλος τη ρώτησε αν στο τηλέφωνο χρησιμοποιεί το επώνυμό της για να κλείσει κάποιο τραπέζι με εκείνη να απαντά: «Φυσικά και χρησιμοποιώ το επώνυμό μου όταν παίρνω να κλείσω ένα τραπέζι. Μου το κλείνουν αμέσως. Περιμένουν βέβαια την Ελένη. Απογοητεύονται λίγο αλλά τι να κάνω, τους δείχνω ταυτότητα. Εκείνοι βγάζουν συμπεράσματα βιαστικά».