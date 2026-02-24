Τι συζητά η Μενεγάκη με τον ΑΝΤ1 για την νέα σεζόν - Οι προϋποθέσεις που θέτει για να γυρίσει

Είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο που απασχολεί περισσότερο απ’ όλα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δύο χρόνια απουσίας από τη μικρή οθόνη θα συμπληρώσει το προσεχές καλοκαίρι η Ελένη Μενεγάκη. Και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δέχθηκε κρούσεις και τηλεφωνήματα ήταν όμως αρνητική. Άλλωστε τα λόγια της στην τελευταία της εκπομπή στο Mega είχαν ιδιαίτερη σημασία.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές, καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπώ, δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, που είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα και ας μην τους βλέπεις κι ας βλέπουν αυτοί από μακριά, αλλά πάντα δίπλα» είχε αναφέρει στην τελευταία «Ελένη» στις 5 Ιουλίου του 2024. Και κάπως έτσι περιέγραψε το πλαίσιο της τηλεοπτικής της επιστροφής όταν αυτή συμβεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε επικοινωνία κορυφής του ΑΝΤ1 το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη δημοφιλή Ελληνίδα παρουσιάστρια. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης της έγινε νύξη και για την παρουσίαση του «Your Face Sounds Familiar» την οποία και η Ελένη απέρριψε. Καθώς δεν θα έμπαινε σε διαδικασία οποιασδήποτε σύγκρισης με τη Μαρία Μπεκατώρου που ήταν μέχρι σήμερα η μοναδική παρουσιάστρια του σόου μιμήσεων.

Ωστόσο η Ελένη Μενεγάκη δεν τερμάτισε τις συνομιλίες. Οι δύο πλευρές πλέον έχουν αναπτύξει έναν δίαυλο επικοινωνίας που φυσικά αφορά στο πώς θα μπορούσε η παρουσιάστρια να επιστρέψει στα τηλεοπτικά δρώμενα. Η τηλεοπτική της επιστροφή λοιπόν είναι πιθανόν να συμβεί το επόμενο φθινόπωρο στη συχνότητα η οποία καθιέρωσε την Ελένη στην πρώτη γραμμή. Θα είναι πρωτότυπο format το οποίο θα σχεδιαστεί πάνω στην τηλεοπτική περσόνα «Μενεγάκη». Προφανώς πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στις αρχές του καλοκαιριού.

