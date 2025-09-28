Η Μέριλ Στριπ αλά Μιράντα Πρίστλεϊ επέστρεψε στο Μιλάνο για το show της Dolce & Gabbana

Φορώντας μαύρα γυαλιά και μια εντυπωσιακή καμπαρντίνα η Μέριλ Στριπ μεταμφιεσμένη σε Μιράντα Πρίστλεϊ και ο Νάιτζελ (aka Στάνλεϊ Τούτσι) μπήκαν στον χώρο της επίδειξης και έκατσαν στις πρώτες θέσεις μετατρέποντας το show μόδας σε μια κινηματογραφική σκηνή με χιλιάδες ενθουσιασμένους θεατές.
Η εμφάνισή τους βέβαια καθόλου τυχαία δεν ήταν. Η είσοδός τους και η παραμονή τους στην επίδειξη γυρίστηκε ζωντανά και μάλιστα θα συμπεριληφθεί στο πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας «The Devil Wears Prada» ενώ το «αστείο» είναι πως ακριβώς απέναντι από τους ηθοποιούς καθόταν η ίδια η Άννα Γουίντουρ, η γυναίκα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Πρίστλι στην ταινία.
