Η μέθοδος οργάνωσης «20/10» είναι ο ευκολότερος τρόπος για να διατηρείς μόνιμα το σπίτι σου καθαρό

Το πιο δύσκολο «task» σε ένα σπίτι - για τους περισσότερους από εμάς, είναι το να διατηρούμε μόνιμα καθαρό ή έστω τακτοποιημένο. Εάν το σκεφτείς, δεν είναι και τόσο εύκολο να συμβαδίζουμε συνέχεια με τις ανάγκες και τις δουλειές του σπιτιού, ενώ προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά μας.

Έτσι, τις περισσότερες φορές, η οργάνωση του χώρου μας μοιάζει με ακόμα ένα «πρέπει» στη λίστα των υποχρεώσεών μας, που συχνά επισκιάζεται από άλλες εργασίες. Και όσο την αναβάλλουμε, τόσο πιο συντριπτική γίνεται.

Τη στιγμή που μπορεί να σκρολάρεις στα social, βλέποντας αναρτήσεις από πεντακάθαρα σπίτια, ίσως σου φανεί σωτήρια η μέθοδος οργάνωσης «20/10». Η συγκεκριμένη μέθοδος, είναι μια απλή στρατηγική που θα κάνει τον καθαρισμό του χώρου σου πολύ πιο γρήγορο και ευχάριστο.

Για πρώτη φορά, επινοήθηκε από τη συγγραφέα Ράσελ Χόφμαν στο βιβλίο της «Unf*ck Your Habitat: You're Better than Your Mess» και η ιδέα είναι πίσω της είναι απλή: Βάζεις ένα χρονόμετρο για 20 λεπτά και χρησιμοποιείς αυτόν τον χρόνο για να κάνεις δουλειές. Αυτές, μπορεί να είναι το να τακτοποιήσεις ρούχα, να σκουπίσεις τους πάγκους ή να καθαρίσεις εκείνο το συρτάρι που έλεγες.

Μόλις σβήσει το χρονόμετρο, πρέπει να ρυθμίσεις ένα άλλο χρονόμετρο για 10 λεπτά και να κάνεις ένα διάλειμμα για να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου για την προσπάθειά σου.

