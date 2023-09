Ανήσυχη με τα κρούσματα κορονοϊού αλλά και για τους συνεργάτες της που «πέφτουν σαν τις μύγες» -όπως είπε- η Αντέλ σταμάτησε να βγάζει selfies με τους θαυμαστές της κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, καθώς φοβάται μην νοσήσει.

«Κρατιέμαι με νύχια και με δόντια» είπε η Αντέλ, αναφερόμενη στην παραμονή της στο Λας Βέγκας, τονίζοντας ουσιαστικά ότι κάνει τα πάντα για να αντέξει και να μην διακόψει τις παραστάσεις της.

Η Αντέλ, λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων κορονοϊού στο Caesars Palace, σταμάτησε να κάνει την καθιερωμένη βόλτα της μέσα στο κοινό, κατά τη διάρκεια της οποίας χαιρετά και αγκαλιάζει τους θαυμαστές της, ενώ τραγουδάει το When We Were Young, επειδή φοβάται μήπως κολλήσει τον ιό.

Αντέλ: «Δεν μπορώ να το ρισκάρω»

«Όλοι όσοι γνωρίζω και συνεργάζομαι έχουν την γ@μημ@νη COVID, οπότε είναι θαύμα που δεν το έχω πάθει ακόμα. Και πραγματικά μου αρέσει να συζητάω με τον κόσμο, αλλά θα βγάλω selfies από απόσταση. Μπορεί να έχω συμπτώματα και μετά να μην μπορώ να κάνω το show μου και να με πάρει ο διάολος αν ακυρώσω τις εμφανίσεις μου. Αρνούμαι να ακυρώσω οποιοδήποτε σόου. Απλά δεν μπορώ να ρισκάρω να αρρωστήσω. Ειλικρινά το ανοσοποιητικό μου σύστημα είναι στα τάρταρα και θέλω να είμαι κοντά σας και τέτοια πράγματα, αλλά απλά δεν μπορώ να το ρισκάρω», εξήγησε η Αντέλ.

«Είμαι μικροβιοφοβική, οπότε μπορεί να γίνομαι δραματική. Αλλά όλοι έχουν COVID. Αλλά χρησιμοποιώ πολύ τζελ χεριών. Αν γνωρίσω κάποιον, λέω: "Γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω". Και τότε βάζω τζελ χεριών στο χέρι μου» είπε απευθυνόμενη στο κοινό της η Αντέλ.

«Πάντα ήμουν έτσι, αλλά ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι κρατιέμαι με νύχια και με δόντια για να παίξω για εσάς παιδιά. Στο τελευταίο μου διάλειμμα κόλλησα γρίπη δύο μέρες μετά την τελευταία μου συναυλία και ήμουν ενθουσιασμένη. Δεν με πειράζει να πάθω γρίπη στο διάλειμμά μου. Δεν με πειράζει να αρρωσταίνω στο διάλειμμά μου.

Μου απομένουν εννέα εβδομάδες. Αυτό είναι το 26ο Σαββατοκύριακό μου. Το περασμένο Σάββατο ήταν η 50ή μου παράσταση, η οποία έμοιαζε με ορόσημο. Επειδή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά πριν από ενάμιση χρόνο, έπρεπε να ακυρώσω το πρώτο σκέλος. Οπότε το να φτάσω στις 50 εμφανίσεις ήταν σαν όνειρο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη» είπε η Αντέλ αναφερόμενη στο κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αντέλ είχε διακόψει τις εμφανίσεις της το 2022 λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα της.