Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μας μπέρδεψε για τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ: «Έχουμε μια απίστευτη φιλία»

Τις τελευταίες ημέρες, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Και όχι, ο λόγος δεν είναι η πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», αλλά η σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους.

Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα από την αρχή. Προ ημερών, αποκαλύφθηκε στον διεθνή τύπο, ότι η 21χρονη ηθοποιός κατέθεσε «πολλαπλές σελίδες με λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών», κατηγορώντας τον 50χρονο συμπρωταγωνιστή της για εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

