Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στους Δολομίτες: Οι φωτογραφίες με την οικογένειά της και τα... λάμα

Η σταρ του Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα με τη κόρη της από το ταξίδι στην Ιταλία, μαζί με τον σύντροφό της Jake Bongiovi και την κόρη τους.

Η 22χρονη σταρ ανέβασε φωτογραφίες συγκεκριμένα από τους Δολομίτες, ενώ σε ένα από τα πλάνα φαίνεται να κρατά αγκαλιά την κόρη της ενώ περπατά με τον σύντροφό της και δύο λάμα.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι από όταν υιοθέτησε την κόρη του έχει επιλέξει να τη κρατά μακριά από τα φώτια της δημοσιότητας. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2024 δεν έχει δημοσιοποιήσει το όνομα του κοριτσιού, ούτε έχει εμφανίσει το πρόσωπό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προστατευτεί η δημοσιότητα του παιδιού.