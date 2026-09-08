Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στους Δολομίτες: Οι φωτογραφίες με την οικογένειά της και τα... λάμα

Η σταρ του Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα με τη κόρη της από το ταξίδι στην Ιταλία, μαζί με τον σύντροφό της Jake Bongiovi και την κόρη τους.
Η 22χρονη σταρ ανέβασε φωτογραφίες συγκεκριμένα από τους Δολομίτες, ενώ σε ένα από τα πλάνα φαίνεται να κρατά αγκαλιά την κόρη της ενώ περπατά με τον σύντροφό της και δύο λάμα.
Σημειώνεται πως το ζευγάρι από όταν υιοθέτησε την κόρη του έχει επιλέξει να τη κρατά μακριά από τα φώτια της δημοσιότητας. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2024 δεν έχει δημοσιοποιήσει το όνομα του κοριτσιού, ούτε έχει εμφανίσει το πρόσωπό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προστατευτεί η δημοσιότητα του παιδιού.
- Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ προκαλεί ξανά τον πατέρα της: Πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κατά του AI
- Συνελήφθη για μαστροπεία γνωστός πορνοστάρ και influencer: Πώς παγίδεψε δύο 16χρονες
- Στούντιο 4 vs. Studio στις 3: Ποια εκπομπή κέρδισε χθες (7/9) την πρωτιά στην τηλεθέαση
- «Ο τουρισμός μας έκανε κακό»: Το νησί του Αιγαίου που το 1981 είχε προβλήματα του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.