Μίνα Αρναούτη για Φρόσω Κυριάκου: «Ο λόγος που δε μιλάω μαζί της δεν ήταν το ατύχημα»

Η Μίνα Αρναούτη εξηγεί γιατί δεν έχει επαφή με τη Φρόσω Κυριάκου πλέον, ξεκαθαρίζοντας πως δεν φταίει το τροχαίο.

αρναούτη παντελίδης
Μίνα Αρναούτη | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Μίνα Αρναούτη μίλησε στον αέρα του «Πρωινού» και αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Φρόσω Κυριάκου, με την οποία βρέθηκαν μαζί στο μοιραίο τροχαίο που κόστισε τη ζωή του Παντελή Παντελίδη.

«Δεν μιλάμε με την κοπέλα, δεν ήμασταν ποτέ κολλητές. Δουλέψαμε μαζί και σε αυτές τις δουλειές κάνεις για ένα διάστημα παρέα με κάποιον.

Ο λόγος που δεν μιλάμε πλέον δεν έχει σχέση με το ατύχημα, αλλά με μια παρεξήγηση άλλης φύσης.

Τελικά καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζουμε σαν παρέα. Αν τη δω κάπου, θα μιλήσουμε. Η κοπέλα να είναι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο η Μίνα Αρναούτη ξεκαθάρισε ότι η απόσταση με τη Φρόσω Κυριάκου δεν προέκυψε από το τραγικό γεγονός, αλλά από προσωπικές διαφορές.

