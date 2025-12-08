Μίνα Καραμήτρου: «Έχουν φτάσει μέχρι το σπίτι μου για να μου κάψουν το αυτοκίνητο»

Η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, Μίνα Καραμήτρου, μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha για την επαγγελματική της πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις απειλές που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έβρισκα πόρτες κλειστές, αντιλήψεις περίεργες τα χρόνια εκείνα. Δεν με ενδιέφερε όμως καθόλου. Έλεγα πως ήθελα να κάνω αυτό, “ρίξτε με 10 φορές κάτω αλλά εγώ θα σηκωθώ 11”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε ότι:«Έχει συμβεί να φτάσουν μέχρι το σπίτι μου για να μου κάψουν το αυτοκίνητο. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο δημοσιογράφος να λέει αυτό που πιστεύει χωρίς να φοβάται. Όποιος, λοιπόν, φοβάται, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα, δεν κάθομαι όμως να ασχοληθώ».

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Μίνα Καραμήτρου αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Καραϊβαζ:

«Αυτό το κεφάλαιο πονάει πάρα πολύ. Ξέρεις τι είναι να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λένε υπάρχει ένα πτώμα και να σου φαίνεται κάπως γνωστό το αυτοκίνητο.

Και μετά να πρέπει να βγεις σε έκτακτο δελτίο και να πεις την είδηση αυτή. Δεν συγκρίνεται με τίποτα».