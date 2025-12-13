Η Μις Φινλανδία έχασε τον τίτλο της λόγω ανάρτησης που θεωρήθηκε ρατσιστική

Η Σάρα Τζαφτσέ, λίγους μήνες μετά τη στέψη της ως Μις Φινλανδία και αφού εκπροσώπησε τη χώρα της στον διαγωνισμό Miss Universe, έχασε τον τίτλο της λόγω μίας φωτογραφίας που αναρτήθηκε από φίλο της στα social media και χαρακτηρίστηκε «ρατσιστική».

Συγκεκριμένα, η Τζαφτσέ απεικονίζεται στη φωτογραφία να τραβά τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, μια χειρονομία, η οποία παγκοσμίως έχει συνδεθεί με προσβλητικά στερεότυπα για τους Ασιάτες.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Η πρώην Μις Φινλανδία, δικαιολογήθηκε λέγοντας πως είχε πονοκέφαλο και πίεζε τα μάτια της κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και ότι ο φίλος της τη φωτογράφισε και πρόσθεσε τη λεζάντα χωρίς να τη συμβουλευτεί.

Αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω Instagram. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από όσους επηρεάστηκαν προσωπικά από αυτήν την κατάσταση. Θα μάθω από αυτήν και θα εξελιχθώ», έγραψε.

Την θέση της πήρε η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου.