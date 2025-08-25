Σάλο έχει προκαλέσει στα social media, ο κωμικός Μάνος Βουλαρίνος, ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου στην οποία ποζάρει με το μαγιό της, και σχολίασε το σώμα της τραγουδίστριας υπονοόντας ότι προσπαθεί να κρύψει τα κιλά της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν, πως δεν υπολογίζει τα αρνητικά σχόλια ενώ συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κάνει πολλές φορές λόγο για τα δικαιώματα των γυναικών και το body shaming.

Σήμερα, μάλιστα, ανήρτησε ένα Instagram story με μαγιό ακριβώς από την ημέρα που τραβήχτηκε το επίμαχο στιγμιότυπο, πιθανότατα ως απάντηση στο κακεντρερχές σχόλιο του κωμικού.

Το Instagram story της Νατάσσας Μποφίλιου

Βουλαρίνος για Μποφίλιου: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Υπενθυμίζεται ότι, ο κωμικός σχολίασε την ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου, λέγοντας: ««Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Αμέσως σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες του διαδικτύου.

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025