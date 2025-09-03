Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει με διάφανο κορμάκι και το Instagram παραληρεί

Ένα ακόμη βίντεο με χορευτικό περιεχόμενο δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η γνωστή ποπ σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει φορώντας ένα διάφανο μαύρο κορμάκι και μπότες.

Το νέο βίντεο ακολουθεί μια σειρά από παρόμοιες αναρτήσεις που έχουν προκαλέσει έντονα σχόλια και ανησυχία από μερίδα των θαυμαστών της, κυρίως λόγω της προκλητικής ενδυμασίας αλλά και της ασυνήθιστης συμπεριφοράς της on camera.

Στο συγκεκριμένο κλιπ, η Σπίαρς εμφανίζεται με κορμάκι που αφήνει ακάλυπτα σημεία του σώματός της, ενώ οι ευαίσθητες περιοχές έχουν καλυφθεί ψηφιακά με emojis. Σε κάποιο σημείο του βίντεο, η τραγουδίστρια γυρίζει την πλάτη στην κάμερα, αγγίζοντας τους γλουτούς της ενώ συνεχίζει τον χορό της.

Η ανάρτηση δεν συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο της ίδιας, ενώ τα σχόλια των ακολούθων έχουν απενεργοποιηθεί.