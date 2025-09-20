Η Μπριζίτ Μακρόν καλείται να αποδείξει ότι είναι γυναίκα - Γιατί κανείς ποτέ δεν ζήτησε το ίδιο από έναν άντρα;

Είχες φανταστεί ποτέ στη ζωή σου ότι θα χρειαστεί να αποδείξεις ότι είσαι γυναίκα; Ούτε και η Μπριζίτ Μακρόν μάλλον. Σε μια κοινωνία που συνεχώς ζητάει από τις γυναίκες να αποδεικνύουν ότι «δικαιούνται» όσα θεωρούνται αυτονόητα για τους άντρες, οι απαιτήσεις μοιάζουν να μην έχουν τέλος.

Να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε να πληρωνόμαστε το ίδιο για την ίδια εργασία· ότι η ζωή μας έχει την ίδια αξία με εκείνη των αντρών, όταν κάθε χρόνο μετράμε τόσες γυναικοκτονίες· ότι μπορούμε να συνδυάσουμε καριέρα και οικογένεια χωρίς να «υστερούμε» σε κανένα από τα δύο.

Κι όμως, όλα αυτά δεν είναι αρκετά, φαίνεται πως κάποιες γυναίκες πρέπει να αποδείξουν και κάτι ακόμα πιο αυτονόητο — ότι είναι γυναίκες.

Η υπόθεση της Μπριζίτ Μακρόν, συζύγου του Γάλλου προέδρου, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κάντες Ουενς, γνωστή συντηρητική influencer με εκατομμύρια ακολούθους στα social media, έχει προωθήσει επανειλημμένα τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας.

