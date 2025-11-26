Η Ναταλία Γερμανού μιλά για τη σχέση με τον πατέρα της: «Το κοριτσάκι του μπαμπάκα»

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στις Rainbow Mermaids και όταν ρωτήθηκε αν η σχέση με τον μπαμπά της είχε περάσει από κύματα και κρίσεις, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Ποτέ».

Η παρουσιάστρια συνέχισε λέγοντας: «Ήμουν το κορίτσι του μπαμπάκα, ο μπαμπάκας δεν είχε πολλές ώρες να αφιερώσει όπως η μαμά. Αλλά δεν πειράζει όμως ο μπαμπάκας, ο μπαμπάκας. Γιατί ο μπαμπάκας όποτε με έβλεπε ήταν το κοριτσάκι μου, η καρδούλα μου, η αγάπη μου, τρυφερούλες και ζουζου.

Ενώ η μαμά μου επισήμανε τα λάθη μου. Μάθε αγγλικά, μάθε γαλλικά, μάθε γερμανικά, κάνε μπαλέτο, κάνε γυμναστική, κάνε τα ελληνικά σου να είσαι τέλεια. Ήθελε να γίνω μια τέλεια συνέχεια του εαυτού της.»

Η συμβουλή του πατέρα της να είναι ανεξάρτητη δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Όπως εξήγησε: «Μου είπε να είσαι ανεξάρτητη για να μπορείς να ερωτεύεσαι όποιον θες, για να μπορείς να κάνεις τη ζωή που θέλεις. Για να μην εξαρτάσαι ποτέ επαγγελματικά και οικονομικά από κανέναν άντρα.»