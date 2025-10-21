Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ: Η φωτογραφία και «τα φίλτρα που έγιναν παρελθόν»

Εμφανώς ανανεωμένη η Νένα Χρονοπούλου σε selfie που ανέβασε στο Facebook με τη γνωστή ηθοποιό να αποκαλύπτει πως έκανε λίφτινγκ.

Όπως έγραψε η Νένα Χρονοπούλου, έκανε deep plane face lift και «έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν», σύμφωνα με τη λεζάντα της.

Πρώτα η γνωστή ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει τον γιατρό της, γράφοντας «μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για τον χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα!».

«Πώς το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας!», συμπλήρωσε η Νένα Χρονοπούλου.