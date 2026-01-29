Μενού

Η Nicki Minaj είπε ότι είναι η «Νο1 θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ: «Το μίσος των ανθρώπων δεν με επηρεάζει»

Θα μπορούσε να είναι ΑΙ, αλλά όχι. Η Nicki Minaj όντως φίλησε τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτοαποκαλέστηκε η Νο1 θαυμάστριά του. 

H ράπερ Nicki Minaj με τον Ντόναλντ Τραμπ | YouTube/C-SPAN
Η ράπερ εμφανίστηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη και έδειξε τη βαθιά αφοσίωσή της στο MAGA, ανεβαίνοντας στη σκηνή και επαινώντας τον Τραμπ. Όλο λάθος.

«Είμαι η No1 θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είπε.

