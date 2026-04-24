Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι ΑΦΜ κάνουν σήμερα αίτηση

Οι δικαιούχοι για του πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε 5 και σε 6, μπορούν να κάνουν σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, αίτηση για το voucher του προγράμματος.

Αύριο. Σάββατο είναι η σειρά για τους ΑΦΜΟ που λήγουν σε 7, 8 και 9, ενώ από την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ ανεξαρτήτως λήγοντος.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβετε το πολυπόθητο voucher διακοπών, θα πρέπει να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη των αιτήσεων.

Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ) με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, εφόσον πληρούν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 16.000€ (άγαμοι)

Έως 24.000€ (έγγαμοι – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί)

Έως 29.000€ (μονογονεϊκές οικογένειες – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο)

Σημαντική Εξαίρεση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πήραν voucher στο περσινό πρόγραμμα (2025-2026), εκτός αν ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ ή των πολυτέκνων. Επίσης, εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Τι προσφέρει το φετινό Voucher

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινάει επίσημα στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες. Με τον μοναδικό αριθμό επιταγής, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στα νησιά: Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι πληρώνουν μόνο το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά είναι εντελώς δωρεάν.

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής χρονιάς είναι ότι οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να ανταγωνίζονται βαθμολογικά άλλους αιτούντες.