Η Ντακότα Τζόνσον ως άλλη Μέριλιν Μονρό: Με κοντό ξανθό μαλλί είναι σχεδόν αγνώριστη

Η Ντακότα Τζόνσον ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που δεν φοβούνται να τσαλακωθούν, ούτε να βγουν εκτός comfort zone για τις ανάγκες ενός ρόλου. Η γνωστή ηθοποιός δεν κλείνει τα μάτια μπροστά στις προσκλήσεις, ίσα - ίσα, μάλιστα, που τις αποζητά.
Κάπως έτσι, λοιπόν, πήρε τον ρόλο της Μέριλιν Μονρό στη νέα ταινία «Flesh Impact», την οποία σκηνοθετεί η Μάγκι Τζίλενχαλ, και θα υποδυθεί αυτή την iconic γυναίκα σε μια ιστορία που έχει στόχο να αφηγηθεί τη ζωή της, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τα γενέθλιά της.
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