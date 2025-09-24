Μενού

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε τον μάνατζερ της εξαιτίας του παλαιστινιακού

Η Ντούα Λίπα χάλασε το αφήγημα, ωστόσο φυσικά και στηρίζει την Παλαιστίνη.

Reader symbol
Newsroom
ntoya lipa
Ντούα Λίπα | Associated Press
  • Α-
  • Α+

Πριν λίγες ημέρες, η είδηση πως η Ντούα Λίπα απέλυσε τον μάνατζερ της λόγω παλαιστινιακού ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της ψηφιακής σφαίρας. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να συγχαρούν την ηθική της και να υποστηρίξουν την ανθρώπινη πλευρά της, μόνο που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι τελικά. Όχι πως η τραγουδίστρια δεν έχει ηθική, το αντίθετο, αλλά ο λόγος που απομάκρυνε τον συνεργάτη της δεν έχει καμία σχέση με το ότι το όνομά του βρισκόταν σε μια επιστολή με υπογραφές που ζητούσαν την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury τον περασμένο Ιούλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE