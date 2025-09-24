Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε τον μάνατζερ της εξαιτίας του παλαιστινιακού

Πριν λίγες ημέρες, η είδηση πως η Ντούα Λίπα απέλυσε τον μάνατζερ της λόγω παλαιστινιακού ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της ψηφιακής σφαίρας. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να συγχαρούν την ηθική της και να υποστηρίξουν την ανθρώπινη πλευρά της, μόνο που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι τελικά. Όχι πως η τραγουδίστρια δεν έχει ηθική, το αντίθετο, αλλά ο λόγος που απομάκρυνε τον συνεργάτη της δεν έχει καμία σχέση με το ότι το όνομά του βρισκόταν σε μια επιστολή με υπογραφές που ζητούσαν την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury τον περασμένο Ιούλιο.
