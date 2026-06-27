Η Ντούα Λίπα εγκαινιάζει βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορευτεί

Από το 2023, η Ντούα Λίπα προσπαθεί να φέρει σε επαφή τους θαυμαστές της (και τους μη) με τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το έχει καταφέρει; Σε μεγάλο βαθμό, εξού και έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς της.

Ξεκίνησε, λοιπόν, το Service95 Book Club, εκεί όπου κάθε μήνα επιλέγει ένα βιβλίο και εξηγεί γιατί το θεωρεί σημαντικό. Παράλληλα, συνομιλεί με σημαντικούς συγγραφείς της εποχής, όπως για παράδειγμα την Margaret Atwood.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr