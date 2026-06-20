Ντούα Λίπα: Αποκάλυψε το νυφικό της και τις φωτογραφίες από τον παραμυθένιο γάμο της

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ντούα Λίπα τις πρώτες φωτογραφίες της από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ στην Σικελία.

Όπως φαίνεται από την δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, η τραγουδίστρια διάλεξε ένα υψηλής ραπτικής νυφικό Chanel σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy.

Πρόκειται για ένα φόρεμα με εφαρμοστή σιλουέτα και εντυπωσιακή ουρά, διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα, κρύσταλλα και λεπτομέρειες από φτερά ενώ η πλάτη έμενε ανοιχτή.



Άκρως κομψός και ο γαμπρός με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν του οίκου Louis Vuitton το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και μία κόκκινη λεπτομέρεια στο πέτο.

Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος έγινε στο Παλέρμο, σε μία τριήμερη γιορτή με εκατοντάδες καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.