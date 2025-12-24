Η πικρία Μποφίλιου-Χαρούλη για την ακύρωση της περιοδείας τους: Θα λάβουν αποζημίωση;

Απρόσμενη αναστάτωση προκάλεσε η ανακοίνωση της 23ης Δεκεμβρίου για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας του Γιάννη Χαρούλη και της Νατάσσας Μποφίλιου, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.

Η διοργανώτρια εταιρεία απέδωσε την απόφαση σε «περιστάσεις πέραν του ελέγχου της», έπειτα από «προσεκτική εξέταση των συνθηκών», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA, η ακύρωση προήλθε από προσωπική απόφαση του CEO της εταιρείας, γεγονός που αιφνιδίασε πλήρως τους δύο καλλιτέχνες. Ο Γιάννης Χαρούλης και η Νατάσσα Μποφίλιου φέρονται να μην είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για την εξέλιξη.

Πέρα από τον αιφνιδιασμό, η απόφαση τους άφησε εκτεθειμένους και οικονομικά. Η περιοδεία είχε κλειστεί για ολόκληρο τον χειμώνα, με αποτέλεσμα οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί και οι συνεργάτες τους να μένουν ξαφνικά χωρίς εργασία, καθώς δεν είχαν προγραμματίσει άλλες εμφανίσεις.

Παράλληλα, εκτέθηκαν και απέναντι στο κοινό που είχε ήδη αγοράσει εισιτήρια - αν και οι κάτοχοι θα αποζημιωθούν, η εικόνα της ανατροπής παραμένει.

Η δυσαρέσκεια των καλλιτεχνών ενισχύθηκε και από τους περιορισμούς που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα, όπως η απαγόρευση ορισμένων τραγουδιών από την πλευρά Χατζιδάκη. Πηγές κοντά στο περιβάλλον του συνθέτη πάντως αναφέρουν ότι δεν θεωρούν την ακύρωση «νίκη», αλλά μια δυσάρεστη εξέλιξη για όλους.